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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Рауш: мои партнеры в Германии всегда знали, что я - русак из Сибири
Защитник "Кёльна" и сборной России Константин Рауш рассказал о начале своего пути в футболе.
"На днях пришли все документы из ФИФА, все формальности улажены, и я официально стал игроком сборной России. Очень рад, что моя мечта сбылась. Теперь постараюсь много работать, чтобы шаг за шагом закрепиться в составе сборной.
Я ведь с шести лет живу в Германии, хотя родился в небольшом городке Кожевникове, в Томской области. В футбол, по большому счету, начал играть уже в Германии, в Целле, где поселился с родителями. С 12 лет уже играл в "Ганновере", где прошел путь от юношеских команд до основного состава, в котором дебютировал в 2008 году. Потом играл в "Штутгарте", "Дармштадте", сейчас в "Кельне".
На моем счету уже более 200 игр в Бундеслиге, были удачные сезоны и не очень, так что опыта накопилось немало. Но я никогда не забывал, что родился в России. Мои партнеры по клубам всегда знали, что я - русак из Сибири. Как только становится чуть холоднее, сразу начинают подкалывать вопросами про Сибирь", - цитирует Рауша пресс-служба УЕФА.
"На днях пришли все документы из ФИФА, все формальности улажены, и я официально стал игроком сборной России. Очень рад, что моя мечта сбылась. Теперь постараюсь много работать, чтобы шаг за шагом закрепиться в составе сборной.
Я ведь с шести лет живу в Германии, хотя родился в небольшом городке Кожевникове, в Томской области. В футбол, по большому счету, начал играть уже в Германии, в Целле, где поселился с родителями. С 12 лет уже играл в "Ганновере", где прошел путь от юношеских команд до основного состава, в котором дебютировал в 2008 году. Потом играл в "Штутгарте", "Дармштадте", сейчас в "Кельне".
На моем счету уже более 200 игр в Бундеслиге, были удачные сезоны и не очень, так что опыта накопилось немало. Но я никогда не забывал, что родился в России. Мои партнеры по клубам всегда знали, что я - русак из Сибири. Как только становится чуть холоднее, сразу начинают подкалывать вопросами про Сибирь", - цитирует Рауша пресс-служба УЕФА.
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