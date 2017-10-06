"Фенербахче" готов опустить Робина ван Перси в "Фейеноорд"

"Фенербахче" согласен разорвать соглашение с форвардом Робином ван Перси, который по окончании сезона может стать свободным агентом.После расставания с 34-летним голландцем стамбульский клуб намерен заявить 18-летнего нападающего сборной Македонии Элифа Элмаза, приобретенного у клуба "Работнички" минувшим летом.Ван Перси еще в конце июля согласовал контракт со своим бывшим клубом "Фейеноордом" по схеме "1+1".