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Московское "Торпедо" сменило собственника

Президент "Торпедо", выступающего в ПФЛ, Александр Тукманов сообщил, что новым собственником клуба будет "Московский кредитный банк".

"Торпедо" действительно меняет собственника - вместо ЗИЛа акционером будет "Московский кредитный банк" или его структура. Все остальное я не готов пока комментировать.

Надо встречаться с новым акционером, надо разговаривать. Но замена акционера точно произошла, подтверждаю", - цитирует Тукманова "Р-Спорт".
Теги: Торпедо
Сегодня, 09:54
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№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: styh
Дай Бог что бы срослось и Торпедо вернулось в элиту.
лишний клуб в Москве! лучше перефирийные возвращать, тогда и страна футбольной будет!

да необходимо, чтобы страна стала футбольной. Я недавно смотрел в ПФЛ ВОСТОК- Сибирь ИГРАЕТ ВСЕГО 6 КЛУБОВ, Поволжье -Урал 13 клубов. Приплюсовать вышку и ФНЛ получится что у восточной половины страны всего где то 24, толи 25 клубов. Это позор.
Регистрация: 2.08.2010
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
лишний клуб в Москве! лучше перефирийные возвращать, тогда и страна футбольной будет!

Ну да! Сейчас вот из ПФЛ в ФНЛ пытаются вылезти Арарат (Москва) - 1 место в "центре", Торпедо (Москва) - 2 место в "центре", Чертаново (Москва) - 1 место на "западе", Локомотив - Казанка (Москва) - 3 место на "западе" и Краснодар-2 - 2 место на "юге".


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
Цитата: tiki
а у ЗИЛа деньги были?Вроде завод года 4 назад прикрыли с концами...одно ДК осталось

там такие площади! можно маленький город построить. эту территорию можно в аренду сдавать и припеваючи жить.

да я про действующие территории, т.е. ДК) только оно работать осталось. А именно цеха - это даааааааа, соглашусь.
Хотя там построили рядом какой то мажорный ЖК (Парк Легенд вроде называется) и ледовую арену ВТБ (вроде так)
потому сейчас -золотая жила быть собственником тех цехов


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:58) #
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
лишний клуб в Москве! лучше перефирийные возвращать, тогда и страна футбольной будет!

styh хочет чтобы был чемпионат Москвы и Питера + разбавить югом
5 московских
2 подмосковных
3 питерских
6 южных


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: tiki
а у ЗИЛа деньги были?Вроде завод года 4 назад прикрыли с концами...одно ДК осталось

там такие площади! можно маленький город построить. эту территорию можно в аренду сдавать и припеваючи жить.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Дай Бог что бы срослось и Торпедо вернулось в элиту.
лишний клуб в Москве! лучше перефирийные возвращать, тогда и страна футбольной будет!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Дай Бог что бы срослось и Торпедо вернулось в элиту.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
а у ЗИЛа деньги были?Вроде завод года 4 назад прикрыли с концами...одно ДК осталось


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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