"Концерн "РОССИУМ" приобрел 75% акций "Торпедо"

Группа "Концерн "РОССИУМ" приобрела 75,51% акций АО "ФК "Торпедо", сообщили в пресс-службе организации."В сентябре 2017 года группа "Концерн "РОССИУМ" приобрела 75,51% акций АО "ФК "Торпедо", - сообщили в пресс-службе.Бенефициарным владельцем (90,1% долей) в ООО "Концерн "РОССИУМ" является бизнесмен Роман Авдеев.