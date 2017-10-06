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"Концерн "РОССИУМ" приобрел 75% акций "Торпедо"

Группа "Концерн "РОССИУМ" приобрела 75,51% акций АО "ФК "Торпедо", сообщили в пресс-службе организации.

"В сентябре 2017 года группа "Концерн "РОССИУМ" приобрела 75,51% акций АО "ФК "Торпедо", - сообщили в пресс-службе.

Бенефициарным владельцем (90,1% долей) в ООО "Концерн "РОССИУМ" является бизнесмен Роман Авдеев.

Р-Спорт
Теги: Торпедо
Сегодня, 10:57
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№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
«Факел»
В википедии написано, что у Романа Авдеева 23 ребенка 19 из которых приемные.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Напару с Мордовией в еврокубки собрались? smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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