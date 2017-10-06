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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хави: Месси будет зол, если будет стоять без мяча хотя бы пять минут
Бывший капитан "Барселоны" Хави Эрнандес отводит очень важную роль для Лионеля Месси в каталонском клубе и сборной Аргентины.
"Ни "Барселона", ни сборная Аргентины не могут позволить себе и десяти минут без Месси. Он должен находится в эпицентре событий. Нужно снабжать его мячом. Месси и сам будет зол, если будет стоять без мяча хотя бы пять минут.
Конечно, сборная Аргентины оказалась в непростом положении. Но, если они выйдут на чемпионат мира в России, то у них есть все шансы выиграть турнир. У этой команды великолепный состав, а также сильный тренер. По крайней мере, в Испании очень ценят Хорхе Сампаоли", – цитирует Хави "Советский спорт" со ссылкой на Goal.
"Ни "Барселона", ни сборная Аргентины не могут позволить себе и десяти минут без Месси. Он должен находится в эпицентре событий. Нужно снабжать его мячом. Месси и сам будет зол, если будет стоять без мяча хотя бы пять минут.
Конечно, сборная Аргентины оказалась в непростом положении. Но, если они выйдут на чемпионат мира в России, то у них есть все шансы выиграть турнир. У этой команды великолепный состав, а также сильный тренер. По крайней мере, в Испании очень ценят Хорхе Сампаоли", – цитирует Хави "Советский спорт" со ссылкой на Goal.
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