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Хави: Месси будет зол, если будет стоять без мяча хотя бы пять минут

Бывший капитан "Барселоны" Хави Эрнандес отводит очень важную роль для Лионеля Месси в каталонском клубе и сборной Аргентины.

"Ни "Барселона", ни сборная Аргентины не могут позволить себе и десяти минут без Месси. Он должен находится в эпицентре событий. Нужно снабжать его мячом. Месси и сам будет зол, если будет стоять без мяча хотя бы пять минут.

Конечно, сборная Аргентины оказалась в непростом положении. Но, если они выйдут на чемпионат мира в России, то у них есть все шансы выиграть турнир. У этой команды великолепный состав, а также сильный тренер. По крайней мере, в Испании очень ценят Хорхе Сампаоли", – цитирует Хави "Советский спорт" со ссылкой на Goal.
Теги: Сборная Аргентины Месси Хави
Сегодня, 11:29
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