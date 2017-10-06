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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Левитин - о видеоповторах: судейский корпус хочет скрывать ошибки наших арбитров
Арбитр всероссийской категории Владимир Левитин прокомментировал возможное внедрение в РФПЛ системы видеоповторов.
– Правление РФПЛ на недавнем заседании выступило за введение системы видеоповторов. Как вы относитесь к этой идее?
– Я считаю, что уровень судейства у нас в России низкий. Это объясняется тем, что руководство судейским корпусом хочет найти возможность каким-то образом скрывать ошибки наших арбитров, вместо того, чтобы с ними работать над повышением квалификации, применять новые методы. Внедрение видеоповторов даст судьям дополнительную возможность посмотреть, что происходит в том или ином эпизоде и принять правильное решение.
На поле находятся три арбитра, которые должны просматривать все поле и принимать правильное единое решение.Технически они всем обеспечены, между собой поддерживают связь, но низкая квалификация и трусость принять смелое решение часто заставляют их не принимать необходимые выводы.
Видеоарбитры – это не совсем здоровая вещь, на мой взгляд. Судьи должны решать вопросы прямо во время матча. Если останавливать поединок, смотреть повторы – это сбивает с ритма и игроков, и судей, хотя на самом деле сегодня это должно помочь каким-то образом исправить те недостатки, которые существуют. Но это не панацея. Должны быть квалифицированные судьи, – цитирует Левитина "Евро-Футбол".
– Правление РФПЛ на недавнем заседании выступило за введение системы видеоповторов. Как вы относитесь к этой идее?
– Я считаю, что уровень судейства у нас в России низкий. Это объясняется тем, что руководство судейским корпусом хочет найти возможность каким-то образом скрывать ошибки наших арбитров, вместо того, чтобы с ними работать над повышением квалификации, применять новые методы. Внедрение видеоповторов даст судьям дополнительную возможность посмотреть, что происходит в том или ином эпизоде и принять правильное решение.
На поле находятся три арбитра, которые должны просматривать все поле и принимать правильное единое решение.Технически они всем обеспечены, между собой поддерживают связь, но низкая квалификация и трусость принять смелое решение часто заставляют их не принимать необходимые выводы.
Видеоарбитры – это не совсем здоровая вещь, на мой взгляд. Судьи должны решать вопросы прямо во время матча. Если останавливать поединок, смотреть повторы – это сбивает с ритма и игроков, и судей, хотя на самом деле сегодня это должно помочь каким-то образом исправить те недостатки, которые существуют. Но это не панацея. Должны быть квалифицированные судьи, – цитирует Левитина "Евро-Футбол".
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