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Хорхе Сампаоли: я по-прежнему уверен, что Аргентина будет на чемпионате мира

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что команда сможет выйти в финальную часть ЧМ-2018 в России.

"На протяжении всей игры у нас было преимущество, но мы не смогли его реализовать. Наша ситуация (в турнирной таблице) не очень успокаивающая, но все зависит от нас. Я по-прежнему уверен, что мы будем на чемпионате мира.

Будет действительно несправедливо, если команда, которая выложилась, как и соперник, не выйдет на чемпионат мира", - цитирует Сампаоли "Газета.Ru" со ссылкой на AP.

Сборная Аргентины сыграла вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира с командой Перу - 0:0. За тур до окончания квалификации аргентинцы занимают шестое место в зоне КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола), которая не позволяет команде выйти в финальную стадию турнира.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 11:57
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