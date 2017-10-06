Тите: я аплодировал великолепной игре вратаря Боливии (видео)

There was no getting past Bolivia ?? goalkeeper Carlos Lampe for Brazil ?? as they were held to a stalemate. ? #BOLBRA #PSG #MCFC pic.twitter.com/f4jIejePYx — Yahoo Sport UK (@YahooSportUK) October 6, 2017

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказал восхищение игрой вратаря соперника после матча квалификации ЧМ-2018 с Боливией (0:0)."Будем откровенны, нужно отдать должное Лампе. Во втором тайме был момент, когда я повернулся к трибунам и начал аплодировать, несмотря на то, что был очень зол. Я хотел поговорить с Лампе.Я сказал ему: "Поздравляю с шикарной игрой". Помимо аплодисментов, посвященных одному из его сэйвов, я попросил боливийцев гордиться свой командой и своим голкипером, продемонстрировавшим свой уровень", – сказал Тите.