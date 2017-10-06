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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тите: я аплодировал великолепной игре вратаря Боливии (видео)
Главный тренер сборной Бразилии Тите высказал восхищение игрой вратаря соперника после матча квалификации ЧМ-2018 с Боливией (0:0).
"Будем откровенны, нужно отдать должное Лампе. Во втором тайме был момент, когда я повернулся к трибунам и начал аплодировать, несмотря на то, что был очень зол. Я хотел поговорить с Лампе.
Я сказал ему: "Поздравляю с шикарной игрой". Помимо аплодисментов, посвященных одному из его сэйвов, я попросил боливийцев гордиться свой командой и своим голкипером, продемонстрировавшим свой уровень", – сказал Тите.
Sports.ru
"Будем откровенны, нужно отдать должное Лампе. Во втором тайме был момент, когда я повернулся к трибунам и начал аплодировать, несмотря на то, что был очень зол. Я хотел поговорить с Лампе.
Я сказал ему: "Поздравляю с шикарной игрой". Помимо аплодисментов, посвященных одному из его сэйвов, я попросил боливийцев гордиться свой командой и своим голкипером, продемонстрировавшим свой уровень", – сказал Тите.
There was no getting past Bolivia ?? goalkeeper Carlos Lampe for Brazil ?? as they were held to a stalemate. ? #BOLBRA #PSG #MCFC pic.twitter.com/f4jIejePYx— Yahoo Sport UK (@YahooSportUK) October 6, 2017
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