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Тите: я аплодировал великолепной игре вратаря Боливии (видео)

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказал восхищение игрой вратаря соперника после матча квалификации ЧМ-2018 с Боливией (0:0).

"Будем откровенны, нужно отдать должное Лампе. Во втором тайме был момент, когда я повернулся к трибунам и начал аплодировать, несмотря на то, что был очень зол. Я хотел поговорить с Лампе.

Я сказал ему: "Поздравляю с шикарной игрой". Помимо аплодисментов, посвященных одному из его сэйвов, я попросил боливийцев гордиться свой командой и своим голкипером, продемонстрировавшим свой уровень", – сказал Тите.


Sports.ru
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 12:30
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
и правда шикарные сейвы
третий момент - он головой отразил? hushed просто так упал...что и задумался


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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