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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Игнатьев: Нашим соперникам по товарищеских встречам не хватает тактической образованности
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями о предстоящих товарищеских матчах с командами Южной Кореи и Ирана.
- Борис Петрович, какого вы мнения об игре наших соперников? Чем эти матчи для сборной России будут полезны?
- Надо сказать о сложности формирования календаря товарищеских игр сборной. Когда у команды нет игр в отборочном цикле, останавливаются на том, что попадается под руку. Но здесь у нас удачный случай: с соперниками повезло. Сборные Южной Кореи и Ирана - хорошие команды. Они уже обеспечили себе участие на чемпионате мира в России. Это представители азиатского футбола, другого континента — не ровен час, что кто-то из них попадет к нам в подгруппу. Поэтому знакомство с ними будет особенно полезно.
Посмотрим, что в субботу нам предъявит сборная Южной Кореи. Эта команда постоянно выходит на чемпионат мира. Футболисты у них быстрые, от природы ловкие, с отличной координацией, физически одаренные. Но вот, наверное, не хватает им тактической образованности. Здесь, наверное, будет определенное преимущество у наших футболистов.
- А игра сборной Ирана, как вам в тактическом плане?
- Думаю, что здесь такая же проблема. Это далеко не представители европейского и южноамериканского футбола. Это хорошие крепкие команды. Уверен, что будет много борьбы, но не думаю, что им будет хватать командной скорости. Не могу сказать, что по именам очень хорошо знаю сборную Ирана. Но там, конечно, есть игроки с хорошим индивидуальным мастерством. Если отталкиваться от игры Сердара Азмуна, выступающего в нашем чемпионате, то это, конечно, хороший футболист, но не топ-уровня.
Что-то новое в этих матчах наши футболисты, конечно же, получат. Главное же здесь — посмотреть на себя и приложить усилия для того, чтобы как можно быстрее скомпоновать командную игру.
- Насколько вы согласны с составом сборной России на предстоящие матчи?
- В нашем футболе не так много игроков, которых можно рассматривать в качестве футболистов сборной команды. Выбор состава — прерогатива главного тренера Станислава Черчесова: он подбирает их под свое видение игры. Особых расхождений, наверное, не будет.
- На ваш взгляд, есть ли у нас сейчас такие футболисты, которые могли бы пригодиться сборной, но Станислав Черчесов их не вызвал?
- По-моему, за последний год мы всех игроков видели в деле. Черчесов всех пересмотрел, никого не обделил вниманием. На знакомство с игроками он потратил много времени. Конечно, будут возникать споры, но это его выбор и только он может сейчас говорить, почему этот состав лучший.
- Борис Петрович, какого вы мнения об игре наших соперников? Чем эти матчи для сборной России будут полезны?
- Надо сказать о сложности формирования календаря товарищеских игр сборной. Когда у команды нет игр в отборочном цикле, останавливаются на том, что попадается под руку. Но здесь у нас удачный случай: с соперниками повезло. Сборные Южной Кореи и Ирана - хорошие команды. Они уже обеспечили себе участие на чемпионате мира в России. Это представители азиатского футбола, другого континента — не ровен час, что кто-то из них попадет к нам в подгруппу. Поэтому знакомство с ними будет особенно полезно.
Посмотрим, что в субботу нам предъявит сборная Южной Кореи. Эта команда постоянно выходит на чемпионат мира. Футболисты у них быстрые, от природы ловкие, с отличной координацией, физически одаренные. Но вот, наверное, не хватает им тактической образованности. Здесь, наверное, будет определенное преимущество у наших футболистов.
- А игра сборной Ирана, как вам в тактическом плане?
- Думаю, что здесь такая же проблема. Это далеко не представители европейского и южноамериканского футбола. Это хорошие крепкие команды. Уверен, что будет много борьбы, но не думаю, что им будет хватать командной скорости. Не могу сказать, что по именам очень хорошо знаю сборную Ирана. Но там, конечно, есть игроки с хорошим индивидуальным мастерством. Если отталкиваться от игры Сердара Азмуна, выступающего в нашем чемпионате, то это, конечно, хороший футболист, но не топ-уровня.
Что-то новое в этих матчах наши футболисты, конечно же, получат. Главное же здесь — посмотреть на себя и приложить усилия для того, чтобы как можно быстрее скомпоновать командную игру.
- Насколько вы согласны с составом сборной России на предстоящие матчи?
- В нашем футболе не так много игроков, которых можно рассматривать в качестве футболистов сборной команды. Выбор состава — прерогатива главного тренера Станислава Черчесова: он подбирает их под свое видение игры. Особых расхождений, наверное, не будет.
- На ваш взгляд, есть ли у нас сейчас такие футболисты, которые могли бы пригодиться сборной, но Станислав Черчесов их не вызвал?
- По-моему, за последний год мы всех игроков видели в деле. Черчесов всех пересмотрел, никого не обделил вниманием. На знакомство с игроками он потратил много времени. Конечно, будут возникать споры, но это его выбор и только он может сейчас говорить, почему этот состав лучший.
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