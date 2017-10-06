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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Актер "Игры престолов" поучаствовал в акции "Челси" в Тайланде (фото)
Датский актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", принял участие в благотворительной акции "Челси" в Тайланде.
Несколько футбольных турниров было организовано лондонцами в Бангкоке в рамках акции по привлечению внимания к вопросу расширения прав женщин.
Более 1000 человек посетили мероприятие, на котором были собраны 16 женских команд со всего Таиланда. Костер-Вальдау на соревнованиях выполнял роль арбитра.
Несколько футбольных турниров было организовано лондонцами в Бангкоке в рамках акции по привлечению внимания к вопросу расширения прав женщин.
Более 1000 человек посетили мероприятие, на котором были собраны 16 женских команд со всего Таиланда. Костер-Вальдау на соревнованиях выполнял роль арбитра.
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