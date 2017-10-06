Актер "Игры престолов" поучаствовал в акции "Челси" в Тайланде (фото)

Датский актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", принял участие в благотворительной акции "Челси" в Тайланде.Несколько футбольных турниров было организовано лондонцами в Бангкоке в рамках акции по привлечению внимания к вопросу расширения прав женщин.Более 1000 человек посетили мероприятие, на котором были собраны 16 женских команд со всего Таиланда. Костер-Вальдау на соревнованиях выполнял роль арбитра.