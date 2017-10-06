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Актер "Игры престолов" поучаствовал в акции "Челси" в Тайланде (фото)

Датский актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", принял участие в благотворительной акции "Челси" в Тайланде.

Несколько футбольных турниров было организовано лондонцами в Бангкоке в рамках акции по привлечению внимания к вопросу расширения прав женщин.

Более 1000 человек посетили мероприятие, на котором были собраны 16 женских команд со всего Таиланда. Костер-Вальдау на соревнованиях выполнял роль арбитра.

Теги: Челси
Сегодня, 12:56
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(1)
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
на котором были собраны 16 женских команд со всего Таиланда.


точно женских? Это же Таиланд)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:19) #
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  •  (3)
online

Цитата: Джонни
для привлечения внимания общественности к проблеме, в частности - к вопросу расширения прав женщин.

По-моему реальные проблемы начинаются как раз после такого расширения.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
«Кубань»
Цитата: tiki
ни одной серии не смотрел, потому не пойму суть поста

Суть поста в том, что многих знаменитостей просят принять участие в каком-либо массовом мероприятии для привлечения внимания общественности к проблеме, в частности - к вопросу расширения прав женщин.

Костер-Вальдау - знаменитость.

А сериал посмотри, это не сопли тягомотные с телеканала "Россия", а действительно качественный продукт.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:07) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
ни одной серии не смотрел, потому не пойму суть поста


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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