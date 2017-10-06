Игроки сборной Бразилии восстанавливались с помощью кислородных масок

Футболисты сборной Бразилии восстанавливались после матча квалификации ЧМ-2018 с Боливией (0:0) с помощью кислородных масок.Подопечные Тите играли на высоте 3700 метров над уровнем моря. Чтобы быстрее восстановиться, медицинский персонал выдал игрока баллоны с кислородом.