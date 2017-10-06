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Игроки сборной Бразилии восстанавливались с помощью кислородных масок

Футболисты сборной Бразилии восстанавливались после матча квалификации ЧМ-2018 с Боливией (0:0) с помощью кислородных масок.

Подопечные Тите играли на высоте 3700 метров над уровнем моря. Чтобы быстрее восстановиться, медицинский персонал выдал игрока баллоны с кислородом.

Чемпионат
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 12:58
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