Мануэл Фернандеш - лучший игрок сентября в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш признан болельщикамилучшим игроком команды в сентябре.За 31-летнего португальца проголосовали 76,6% участников опроса. В сентябре Фернандеш сделал хет-трик в матче Лиги Европы со "Злином" и забил победный гол в матче премьер-лиги с "Динамо". Фернандеш получил награду второй месяц подряд.Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук (10,4%), третье – защитник Соломон Кверквелия (6,1%).