Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Борис Игнатьев: Нашим соперникам по товарищеских встречам не хватает тактической образованности (1)
Борис Игнатьев: Нашим соперникам по товарищеских встречам не хватает тактической образованности (1)
10:50
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
06:45
Аргентина не смогла забить Перу (6)
Аргентина не смогла забить Перу (6)
Вчера, 23:53
Германия вышла на чемпионат мира (2)
Германия вышла на чемпионат мира (2)
Мануэл Фернандеш - лучший игрок сентября в "Локомотиве"
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш признан болельщикамилучшим игроком команды в сентябре.
За 31-летнего португальца проголосовали 76,6% участников опроса. В сентябре Фернандеш сделал хет-трик в матче Лиги Европы со "Злином" и забил победный гол в матче премьер-лиги с "Динамо". Фернандеш получил награду второй месяц подряд.
Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук (10,4%), третье – защитник Соломон Кверквелия (6,1%).
ФК "Локомотив"
За 31-летнего португальца проголосовали 76,6% участников опроса. В сентябре Фернандеш сделал хет-трик в матче Лиги Европы со "Злином" и забил победный гол в матче премьер-лиги с "Динамо". Фернандеш получил награду второй месяц подряд.
Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук (10,4%), третье – защитник Соломон Кверквелия (6,1%).
ФК "Локомотив"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.