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Мануэл Фернандеш - лучший игрок сентября в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш признан болельщикамилучшим игроком команды в сентябре.

За 31-летнего португальца проголосовали 76,6% участников опроса. В сентябре Фернандеш сделал хет-трик в матче Лиги Европы со "Злином" и забил победный гол в матче премьер-лиги с "Динамо". Фернандеш получил награду второй месяц подряд.

Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук (10,4%), третье – защитник Соломон Кверквелия (6,1%).

ФК "Локомотив"
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 13:21
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:24) #
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Правильно...всё по делу.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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