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Александр Головин продолжает работу по индивидуальной программе

Хавбек армейцев Александр Головин работает по индивидуальной программе, передает "Р-Спорт".

Напомним, игрок продолжает восстанавливается от частичного повреждения связок голеностопного сустава.
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 13:51
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