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The Telegraph считает уродливым стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге

The Telegraph сделало подборку самых уродливых стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира.

В списке, помимо стадиона в Екатеринбурге, оказались такие стадионы, как "Мозес Мабида" в ЮАР, "Олимпиаштадион" в Германии, "Грин поинт" в ЮАР, "Арена дас Дунас" в Бразилии, "Тэгу" в Южной Корее, "Арена Коринтианс" в Бразилии, "Чеджу" в Южной Корее, "Амазония" в Бразилии, "Мунхак" в Южной Корее.

Ранее директор департамента ФИФА Колин Смит отметил, что временные трибуны на арене в Екатеринбурге выглядят очень странно.


Советский спорт
Сегодня, 13:59
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