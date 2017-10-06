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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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The Telegraph считает уродливым стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге
The Telegraph сделало подборку самых уродливых стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира.
В списке, помимо стадиона в Екатеринбурге, оказались такие стадионы, как "Мозес Мабида" в ЮАР, "Олимпиаштадион" в Германии, "Грин поинт" в ЮАР, "Арена дас Дунас" в Бразилии, "Тэгу" в Южной Корее, "Арена Коринтианс" в Бразилии, "Чеджу" в Южной Корее, "Амазония" в Бразилии, "Мунхак" в Южной Корее.
Ранее директор департамента ФИФА Колин Смит отметил, что временные трибуны на арене в Екатеринбурге выглядят очень странно.
Советский спорт
В списке, помимо стадиона в Екатеринбурге, оказались такие стадионы, как "Мозес Мабида" в ЮАР, "Олимпиаштадион" в Германии, "Грин поинт" в ЮАР, "Арена дас Дунас" в Бразилии, "Тэгу" в Южной Корее, "Арена Коринтианс" в Бразилии, "Чеджу" в Южной Корее, "Амазония" в Бразилии, "Мунхак" в Южной Корее.
Ранее директор департамента ФИФА Колин Смит отметил, что временные трибуны на арене в Екатеринбурге выглядят очень странно.
Russia's wacky World Cup stadium with an exterior stand, and the oddest ever venues to host a finals match - https://t.co/ZtKivz236h pic.twitter.com/o610fxJ1AI— Telegraph Football (@TeleFootball) October 6, 2017
Советский спорт
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