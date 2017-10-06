The Telegraph считает уродливым стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Russia's wacky World Cup stadium with an exterior stand, and the oddest ever venues to host a finals match - https://t.co/ZtKivz236h pic.twitter.com/o610fxJ1AI — Telegraph Football (@TeleFootball) October 6, 2017

The Telegraph сделало подборку самых уродливых стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира.В списке, помимо стадиона в Екатеринбурге, оказались такие стадионы, как "Мозес Мабида" в ЮАР, "Олимпиаштадион" в Германии, "Грин поинт" в ЮАР, "Арена дас Дунас" в Бразилии, "Тэгу" в Южной Корее, "Арена Коринтианс" в Бразилии, "Чеджу" в Южной Корее, "Амазония" в Бразилии, "Мунхак" в Южной Корее.Ранее директор департамента ФИФА Колин Смит отметил, что временные трибуны на арене в Екатеринбурге выглядят очень странно.