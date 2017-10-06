Опрос:

Новости партнеров

Понтус Вернблум: пока рана открыта, не могу ни играть, ни тренироваться

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своем восстановлении после травмы.

– У ЦСКА впереди очень важные матчи, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Вы ведь сейчас спросите, когда меня ждать на поле, верно? Конечно, я хочу быть в строю как можно быстрее. Но для этого рана должна полностью затянуться. Пока она открыта, такова ситуация на сегодняшний день. Проще говоря, в данный момент не могу ни играть, ни тренироваться.

– Матч в Краснодаре у ЦСКА 14-го числа.

– Знаю, знаю. Мне кажется, ситуация с моим возможным участием в этой встрече прояснится непосредственно перед игрой.

– Трудно даже представить, как вам было больно в том злополучном эпизоде, случившемся в матче с "Уфой".

– Это в прошлом. К счастью. Сейчас я работаю, чтобы вновь появиться на поле. Я скоро вернусь!

Bobsoccer
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 14:32
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: serega_user
Главное к Базелю восстановись. А с Краснодаром уж как-нибудь сыграем.

Базель вас отымеет хоть с Понтусом, хоть с Расмусом.

Базель нас может выиграть, а вот тебя жизнь отымела по полной программе.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Rasmuz (Сегодня, 15:25) #
  • +1
  •  (3)

Здоровья Понтусу, жесткий игрок, но всегда старается играть в мяч. А тут несчастный случай.
Регистрация: 29.08.2017
№5 Написал: Цезарь (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: serega_user
Главное к Базелю восстановись. А с Краснодаром уж как-нибудь сыграем.

Базель вас отымеет хоть с Понтусом, хоть с Расмусом.

вазелином перед севильей затаривайся лучше поросенок
Регистрация: 21.09.2017
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:59) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: safonas
прилетела обратка


За что конкретно?
Потому что в игре он получает ударов больше, чем наносит сам...

Цитата: Сибирячок
Базель вас отымеет


"Это не есть факт, мсье Дюк" (с)
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:51) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: serega_user
Главное к Базелю восстановись. А с Краснодаром уж как-нибудь сыграем.

Базель вас отымеет хоть с Понтусом, хоть с Расмусом.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:40) #
  • -4
  •  (8)

здоровья ему конечно, но прилетела обратка, земля круглая, может теперь будет поаккуратнее играть


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:36) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Главное к Базелю восстановись. А с Краснодаром уж как-нибудь сыграем.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.