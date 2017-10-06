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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Понтус Вернблум: пока рана открыта, не могу ни играть, ни тренироваться
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своем восстановлении после травмы.
– У ЦСКА впереди очень важные матчи, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Вы ведь сейчас спросите, когда меня ждать на поле, верно? Конечно, я хочу быть в строю как можно быстрее. Но для этого рана должна полностью затянуться. Пока она открыта, такова ситуация на сегодняшний день. Проще говоря, в данный момент не могу ни играть, ни тренироваться.
– Матч в Краснодаре у ЦСКА 14-го числа.
– Знаю, знаю. Мне кажется, ситуация с моим возможным участием в этой встрече прояснится непосредственно перед игрой.
– Трудно даже представить, как вам было больно в том злополучном эпизоде, случившемся в матче с "Уфой".
– Это в прошлом. К счастью. Сейчас я работаю, чтобы вновь появиться на поле. Я скоро вернусь!
Bobsoccer
– У ЦСКА впереди очень важные матчи, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Вы ведь сейчас спросите, когда меня ждать на поле, верно? Конечно, я хочу быть в строю как можно быстрее. Но для этого рана должна полностью затянуться. Пока она открыта, такова ситуация на сегодняшний день. Проще говоря, в данный момент не могу ни играть, ни тренироваться.
– Матч в Краснодаре у ЦСКА 14-го числа.
– Знаю, знаю. Мне кажется, ситуация с моим возможным участием в этой встрече прояснится непосредственно перед игрой.
– Трудно даже представить, как вам было больно в том злополучном эпизоде, случившемся в матче с "Уфой".
– Это в прошлом. К счастью. Сейчас я работаю, чтобы вновь появиться на поле. Я скоро вернусь!
Bobsoccer
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