Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео)

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы СМИ в преддверии товарищеского матча против Южной Кореи, передает корреспондент Rusfootball.info.
– Пройдена рабочая неделя контрольного сбора. Какие итоги можете подвести?
– Заехали к себе базу в Новогорск. Ехали на тренировку, и такое чувство, что мы отвыкли ездить далеко на тренировку. На базе вышел – и уже на поле. Большой плюс, что мы там. Поле в отличном состоянии, гостиница будет готова через пару месяцев, все хорошо.
Если говорить о тренировочном процессе, мы все выполнили. Хотя, конечно, не бывает, чтобы все прошло идеально. Пропустил полторы тренировки Жирков, Головин работает по индивидуальной программе. Смотрим за его состоянием, мы никогда ничего не форсируем. У Дзагоева шансов не было сыграть, мы его отпустили. По Головину 100 раз подумаем, нежели дать ему сыграть 1 минуту и усугубить травму.
– Шансы у Головина сыграть только с Ираном?
– С Кореей он точно не сыграет. Шансов нет. Общаемся с физиотерапевтами, будем смотреть. Если почувствуем, что он не сможет сыграть в Казани, то, может быть, его не возьмем. Решим это вместе с ЦСКА, диалог у нас есть. Головин присутствовал на теориях, был в команде. Знаете, как в школе: три урока математики пропустил, потом кто-то может догнать, а кто-то – нет. Думаю, ему полезно побыть в команде.
– Конкуренцию Лунева ощущаете? (вопрос Игорю Акинфееву).
– Вопрос конкуренции поднимается, это хорошо, – добавил после Акинфеева Черчесов. – Всегда приятно подискутировать. Но мы ее не обсуждаем. Рады, что наши вратари прибавляют. Вратари – это команда в команде, должна быть иерархия. За всеми смотрим, если они охотники, а Игорь … Его нужно доставать. Совершенно нормальная ситуация. Для меня – хорошая, думаю, для Игоря тоже.
– Чем отличается нынешнее состояние сборной от состояния на Кубка конфедераций?
– Две вещи. Если брать физическое состояние, то оно на неплохом уровне. Это показывает работа и наблюдение. Кубок конфедераций продвинул нас на другой ментальный уровень. И мы не хотим делать шаг назад, а хотим оттолкнуться от этого турнира и делать шаги вперед. Хотим и убеждены, что нам по плечу делать шаги вперед.
– Как будете распределять нагрузки на игроков? Оба матча проведут одни и те же или будете применять ротацию?
– Играем на третий день, а не на четвертый как обычно. Держим в уме возможность ротации, но сейчас не хотелось бы об этом говорить. Первый барьер – Корея, а потом будем анализировать состояние. Спартаковцы, зенитовцы и игроки ЦСКА много играют за клуб, это тоже нужно учитывать. Не забывайте, что в субботу будет шесть замен. Используем их, чтобы поддерживать высокий темп.
– Будете играть с тремя центральными защитниками? Также все ждут связки Смолов – Кокорин. Они выйдут?
– Наигрывали на тренировки две схемы – с тремя и двумя центральными защитниками. Будем выбирать под конкретного соперника. В матче с Кореей сыграем в три центральных защитника.
По нападению: у нас много вариантов и есть время подумать. Вы смотрите на фамилии, мы – по-другому. Ребята растут, моя обязанность это замечать. Нельзя зацикливаться на именах. Стараемся максимально объективно ко всему подходить. Так и будем продолжать.
– Пройдена рабочая неделя контрольного сбора. Какие итоги можете подвести?
– Заехали к себе базу в Новогорск. Ехали на тренировку, и такое чувство, что мы отвыкли ездить далеко на тренировку. На базе вышел – и уже на поле. Большой плюс, что мы там. Поле в отличном состоянии, гостиница будет готова через пару месяцев, все хорошо.
Если говорить о тренировочном процессе, мы все выполнили. Хотя, конечно, не бывает, чтобы все прошло идеально. Пропустил полторы тренировки Жирков, Головин работает по индивидуальной программе. Смотрим за его состоянием, мы никогда ничего не форсируем. У Дзагоева шансов не было сыграть, мы его отпустили. По Головину 100 раз подумаем, нежели дать ему сыграть 1 минуту и усугубить травму.
– Шансы у Головина сыграть только с Ираном?
– С Кореей он точно не сыграет. Шансов нет. Общаемся с физиотерапевтами, будем смотреть. Если почувствуем, что он не сможет сыграть в Казани, то, может быть, его не возьмем. Решим это вместе с ЦСКА, диалог у нас есть. Головин присутствовал на теориях, был в команде. Знаете, как в школе: три урока математики пропустил, потом кто-то может догнать, а кто-то – нет. Думаю, ему полезно побыть в команде.
– Конкуренцию Лунева ощущаете? (вопрос Игорю Акинфееву).
– Вопрос конкуренции поднимается, это хорошо, – добавил после Акинфеева Черчесов. – Всегда приятно подискутировать. Но мы ее не обсуждаем. Рады, что наши вратари прибавляют. Вратари – это команда в команде, должна быть иерархия. За всеми смотрим, если они охотники, а Игорь … Его нужно доставать. Совершенно нормальная ситуация. Для меня – хорошая, думаю, для Игоря тоже.
– Чем отличается нынешнее состояние сборной от состояния на Кубка конфедераций?
– Две вещи. Если брать физическое состояние, то оно на неплохом уровне. Это показывает работа и наблюдение. Кубок конфедераций продвинул нас на другой ментальный уровень. И мы не хотим делать шаг назад, а хотим оттолкнуться от этого турнира и делать шаги вперед. Хотим и убеждены, что нам по плечу делать шаги вперед.
– Как будете распределять нагрузки на игроков? Оба матча проведут одни и те же или будете применять ротацию?
– Играем на третий день, а не на четвертый как обычно. Держим в уме возможность ротации, но сейчас не хотелось бы об этом говорить. Первый барьер – Корея, а потом будем анализировать состояние. Спартаковцы, зенитовцы и игроки ЦСКА много играют за клуб, это тоже нужно учитывать. Не забывайте, что в субботу будет шесть замен. Используем их, чтобы поддерживать высокий темп.
– Будете играть с тремя центральными защитниками? Также все ждут связки Смолов – Кокорин. Они выйдут?
– Наигрывали на тренировки две схемы – с тремя и двумя центральными защитниками. Будем выбирать под конкретного соперника. В матче с Кореей сыграем в три центральных защитника.
По нападению: у нас много вариантов и есть время подумать. Вы смотрите на фамилии, мы – по-другому. Ребята растут, моя обязанность это замечать. Нельзя зацикливаться на именах. Стараемся максимально объективно ко всему подходить. Так и будем продолжать.
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