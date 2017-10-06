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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Быстров: в Петербурге для подготовки детей мало что сделано
Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров рассказал об отношении к президенту "Краснодара" Сергею Галицкому и высказался на тему развития футбола в России.
– Почему в "Краснодаре" так и не вышли на свой уровень?
– Так сложилось. Видимо, "Краснодару" толком не подошел, не получал много игрового времени. Но тренировался на совесть, выкладывался, не халявил.
– Расстались с Галицким по-хорошему?
– Конечно. Поблагодарили друг друга за совместную работу. Всегда буду с удовольствием приезжать в Краснодар на матчи. Сергей Николаевич – один из немногих людей в нашей стране, который начал строить клуб с академии, со стадиона, а не как большинство, кто сначала запрыгивает наверх, потом падает больно. Галицкий делает это не для себя, а для людей, для пацанов. В стране таких академий нигде близко нет. А где наши футбольные поля? "Тосно" негде потренироваться в Питере на натуральном газоне. Просто бред! Синтетику постелили, деньги зарабатывают – вот и все. А за естественными газонами надо следить, ухаживать.
– Единственный шанс нашего футбола в появлении новых Галицких?
– Однозначно. Возьмем тот же Санкт-Петербург – далеко не последний футбольный город, но для подготовки детей здесь мало что сделано. Да, у "Зенита" академия, куда все стремятся попасть, но без конкуренции не будет развития. На огромный город есть еще "Смена" и СДЮШОР "Зенит". Так мы никого не вырастим. Надеюсь, рано или поздно возьмем пример с Галицкого. Хотя у нас сейчас больше дома строят, чем спортплощадки.
Матч ТВ
– Почему в "Краснодаре" так и не вышли на свой уровень?
– Так сложилось. Видимо, "Краснодару" толком не подошел, не получал много игрового времени. Но тренировался на совесть, выкладывался, не халявил.
– Расстались с Галицким по-хорошему?
– Конечно. Поблагодарили друг друга за совместную работу. Всегда буду с удовольствием приезжать в Краснодар на матчи. Сергей Николаевич – один из немногих людей в нашей стране, который начал строить клуб с академии, со стадиона, а не как большинство, кто сначала запрыгивает наверх, потом падает больно. Галицкий делает это не для себя, а для людей, для пацанов. В стране таких академий нигде близко нет. А где наши футбольные поля? "Тосно" негде потренироваться в Питере на натуральном газоне. Просто бред! Синтетику постелили, деньги зарабатывают – вот и все. А за естественными газонами надо следить, ухаживать.
– Единственный шанс нашего футбола в появлении новых Галицких?
– Однозначно. Возьмем тот же Санкт-Петербург – далеко не последний футбольный город, но для подготовки детей здесь мало что сделано. Да, у "Зенита" академия, куда все стремятся попасть, но без конкуренции не будет развития. На огромный город есть еще "Смена" и СДЮШОР "Зенит". Так мы никого не вырастим. Надеюсь, рано или поздно возьмем пример с Галицкого. Хотя у нас сейчас больше дома строят, чем спортплощадки.
Матч ТВ
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