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Анатолий Мещеряков: с бюджетом "Локомотива" все нормально - команда играет, зарплату платят

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос по поводу ситуации с бюджетом московской команды.

Ранее президент "железнодорожников" Илья Геркус сообщил, что менеджмент клуба донес до совета свою озабоченность по финансовому фэйр-плей.

"У нас с бюджетом всё нормально, но эту работу нужно вести всегда в правильном направлении. Мы это и рассматривали. Если команда играет, зарплату платят, то, значит, в бюджет мы укладываемся", - отметил Мещеряков.

Фернандеш? Это не главная звезда. Главная звезда - это команда. Это коллектив, который выходит на поле и бьётся. Если в этом отлаженном механизме какие-то шестерёнки начинают не работать, то машина дальше не поедет.

Что касается Сёмина, то результат на табло. Совет директоров всегда оценивает работу тренера именно по результату", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Теги: Локомотив Мещеряков
Сегодня, 15:39
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