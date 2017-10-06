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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Мещеряков: с бюджетом "Локомотива" все нормально - команда играет, зарплату платят
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос по поводу ситуации с бюджетом московской команды.
Ранее президент "железнодорожников" Илья Геркус сообщил, что менеджмент клуба донес до совета свою озабоченность по финансовому фэйр-плей.
"У нас с бюджетом всё нормально, но эту работу нужно вести всегда в правильном направлении. Мы это и рассматривали. Если команда играет, зарплату платят, то, значит, в бюджет мы укладываемся", - отметил Мещеряков.
Фернандеш? Это не главная звезда. Главная звезда - это команда. Это коллектив, который выходит на поле и бьётся. Если в этом отлаженном механизме какие-то шестерёнки начинают не работать, то машина дальше не поедет.
Что касается Сёмина, то результат на табло. Совет директоров всегда оценивает работу тренера именно по результату", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Ранее президент "железнодорожников" Илья Геркус сообщил, что менеджмент клуба донес до совета свою озабоченность по финансовому фэйр-плей.
"У нас с бюджетом всё нормально, но эту работу нужно вести всегда в правильном направлении. Мы это и рассматривали. Если команда играет, зарплату платят, то, значит, в бюджет мы укладываемся", - отметил Мещеряков.
Фернандеш? Это не главная звезда. Главная звезда - это команда. Это коллектив, который выходит на поле и бьётся. Если в этом отлаженном механизме какие-то шестерёнки начинают не работать, то машина дальше не поедет.
Что касается Сёмина, то результат на табло. Совет директоров всегда оценивает работу тренера именно по результату", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
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