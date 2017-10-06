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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: после той истории с Монако мне уже ничего не страшно
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин рассказал как относится к тому, что пишут в СМИ о "новом Кокорине".
"Задевают ли слова о новом Кокорине? Меня не то, что задевает, я просто привык и стараюсь не обращать внимания. Людям надо что-то писать. Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать.
Вообще вы на критику реагирую очень спокойно. История с шампанским в Монако? Вы же понимаете, что для журналистов это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, она была нужна стране и была интересна людям. В принципе, после этой ситуации уже ничего не страшно", - сказал Кокорин в эфире телеканала "Россия 24".
"Задевают ли слова о новом Кокорине? Меня не то, что задевает, я просто привык и стараюсь не обращать внимания. Людям надо что-то писать. Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать.
Вообще вы на критику реагирую очень спокойно. История с шампанским в Монако? Вы же понимаете, что для журналистов это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, она была нужна стране и была интересна людям. В принципе, после этой ситуации уже ничего не страшно", - сказал Кокорин в эфире телеканала "Россия 24".
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