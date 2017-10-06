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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: Луческу любил покричать, но во время матча лучше меня не трогать
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин рассказал о совместной работе с Мирчей Луческу и Роберто Манчини.
– Манчини держит дистанцию?
– Нет, он ведет персональные беседы. Но для него ближе итальянский, хотя он хорошо владеет английским.
– Он строгий?
– Нет, я его таким точно не назову. Скорее, он уверен в себе и является профессионалом в своем деле. Никогда не кричит, старается все объяснять спокойно. Хотя, может быть, просто еще ситуации не было.
– С Луческу было сложнее?
– Луческу более эмоциональный, и он любил покричать. Не в том смысле, кричать, чтобы обидеть. У него просто манера такая – докричаться до футболиста. Не всем это нравится. И мне, когда я играл рядом, слышать постоянно его крик – так себе… Но в целом он хороший дядька.
– У вас были разные тренеры – и эмоциональные, и строгие, как Капелло. Вам какой тип ближе?
– Тот, кто расскажет о тактике перед игрой, и больше не трогает меня. Свои ошибки я и сам прекрасно понимаю. Для них есть теория, а во время матча лучше меня не трогать.
– Манчини проводит много тактических и теоретических занятий?
– Да, он проводит очень часто. В неделю раза два.
– Футболисты их не любят?
– Не любят в такую погоду, как сегодня. Выходим на поле, идет сильный дождь, а мы час стоим на месте и мерзнем. Только из-за этого. В остальном мы спокойно относимся к таким занятиям, потому что понимаем, что это нужно. Потому во время встреч мы понимаем, кто и куда должен бежать, – цитирует Кокорина "СЭ" со ссылкой на телеканал "Россия 24".
– Манчини держит дистанцию?
– Нет, он ведет персональные беседы. Но для него ближе итальянский, хотя он хорошо владеет английским.
– Он строгий?
– Нет, я его таким точно не назову. Скорее, он уверен в себе и является профессионалом в своем деле. Никогда не кричит, старается все объяснять спокойно. Хотя, может быть, просто еще ситуации не было.
– С Луческу было сложнее?
– Луческу более эмоциональный, и он любил покричать. Не в том смысле, кричать, чтобы обидеть. У него просто манера такая – докричаться до футболиста. Не всем это нравится. И мне, когда я играл рядом, слышать постоянно его крик – так себе… Но в целом он хороший дядька.
– У вас были разные тренеры – и эмоциональные, и строгие, как Капелло. Вам какой тип ближе?
– Тот, кто расскажет о тактике перед игрой, и больше не трогает меня. Свои ошибки я и сам прекрасно понимаю. Для них есть теория, а во время матча лучше меня не трогать.
– Манчини проводит много тактических и теоретических занятий?
– Да, он проводит очень часто. В неделю раза два.
– Футболисты их не любят?
– Не любят в такую погоду, как сегодня. Выходим на поле, идет сильный дождь, а мы час стоим на месте и мерзнем. Только из-за этого. В остальном мы спокойно относимся к таким занятиям, потому что понимаем, что это нужно. Потому во время встреч мы понимаем, кто и куда должен бежать, – цитирует Кокорина "СЭ" со ссылкой на телеканал "Россия 24".
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