"Барселона" заключила с Иньестой пожизненный контракт

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой."Сегодня один из знаменательных дней для наших болельщиков. Впервые за 118-летнюю историю "Барселона" заключила пожизненный контракт с футболистом. Этот контракт – награда для особенного игрока. Андрес заслужил этот контракт, и болельщики будут довольны", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.