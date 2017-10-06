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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Барселона" заключила с Иньестой пожизненный контракт
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой.
"Сегодня один из знаменательных дней для наших болельщиков. Впервые за 118-летнюю историю "Барселона" заключила пожизненный контракт с футболистом. Этот контракт – награда для особенного игрока. Андрес заслужил этот контракт, и болельщики будут довольны", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.
"Сегодня один из знаменательных дней для наших болельщиков. Впервые за 118-летнюю историю "Барселона" заключила пожизненный контракт с футболистом. Этот контракт – награда для особенного игрока. Андрес заслужил этот контракт, и болельщики будут довольны", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.
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