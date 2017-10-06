Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" начал переговоры о продлении контракта с Александром Кокориным

"Зенит" ведет переговоры о продлении контракта с Александром Кокориным, сообщает ФАН.

Стороны обсуждали возможность продления соглашения, но пока не перешли к конкретному обсуждению условий. В клубе рассчитывают договориться о новом контракте с Кокориным до 2018 года.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 16:10
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 16:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А можно этим после ЧМ заняться? А то опять успокоится...
Регистрация: 21.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.