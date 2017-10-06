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Виталий Мутко: не могу представить чемпионат мира в России без Месси

Президент РФС Виталий Мутко считает, что сборная Аргентины должна обязательно пробиться на ЧМ-2018. Он также ответил на вопрос по поводу видеоповторов.

Напомним, аргентинцы сыграли вничью в матче отборочного этапа с командой Перу - 0:0. За тур до окончания квалификации подопечные Хорхе Сампаоли занимают шестое место в зоне КОНМЕБОЛ. Напрямую выходят четыре команды, а пятая попадает в стыковые матчи.

- Не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси, - сказал Мутко. - Вчера смотрел игру Аргентины. Сейчас у них есть ещё гипотетический шанс, но всё не от них зависит. Вот какая команда, а не может выйти.

- Видеоповторы будут введены?

- По видеопоторам вам подробнее к Алаеву. Он объяснит на каком этапе мы находимся. Я в целом идею поддерживаю, но это не такой простой вопрос, - передает слова Мутко корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Мутко Сборная Аргентины
Сегодня, 16:18
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№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«МЮ»
а с Рыгони можешь себе представить? smile
Регистрация: 9.03.2017
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