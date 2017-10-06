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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: не могу представить чемпионат мира в России без Месси
Президент РФС Виталий Мутко считает, что сборная Аргентины должна обязательно пробиться на ЧМ-2018. Он также ответил на вопрос по поводу видеоповторов.
Напомним, аргентинцы сыграли вничью в матче отборочного этапа с командой Перу - 0:0. За тур до окончания квалификации подопечные Хорхе Сампаоли занимают шестое место в зоне КОНМЕБОЛ. Напрямую выходят четыре команды, а пятая попадает в стыковые матчи.
- Не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси, - сказал Мутко. - Вчера смотрел игру Аргентины. Сейчас у них есть ещё гипотетический шанс, но всё не от них зависит. Вот какая команда, а не может выйти.
- Видеоповторы будут введены?
- По видеопоторам вам подробнее к Алаеву. Он объяснит на каком этапе мы находимся. Я в целом идею поддерживаю, но это не такой простой вопрос, - передает слова Мутко корреспондент Rusfootball.info.
Напомним, аргентинцы сыграли вничью в матче отборочного этапа с командой Перу - 0:0. За тур до окончания квалификации подопечные Хорхе Сампаоли занимают шестое место в зоне КОНМЕБОЛ. Напрямую выходят четыре команды, а пятая попадает в стыковые матчи.
- Не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси, - сказал Мутко. - Вчера смотрел игру Аргентины. Сейчас у них есть ещё гипотетический шанс, но всё не от них зависит. Вот какая команда, а не может выйти.
- Видеоповторы будут введены?
- По видеопоторам вам подробнее к Алаеву. Он объяснит на каком этапе мы находимся. Я в целом идею поддерживаю, но это не такой простой вопрос, - передает слова Мутко корреспондент Rusfootball.info.
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