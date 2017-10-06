Опрос:

Новости партнеров

Рикарду Карвалью приговорен к 7 месяцам тюрьмы

Бывший защитник "Реала" Рикарду Карвалью приговорен к 7 месяцам тюрьмы, сообщает Football Espana.

Португальский футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов в период с 2010 по 2013 год, когда он выступал за мадридскую команду.

Также 39-летний игрок оштрафован на 142 822 евро.
Теги: Карвалью
Сегодня, 16:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.