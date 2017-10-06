Бывший защитник "Реала" Рикарду Карвалью приговорен к 7 месяцам тюрьмы, сообщает Football Espana.Португальский футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов в период с 2010 по 2013 год, когда он выступал за мадридскую команду.Также 39-летний игрок оштрафован на 142 822 евро.