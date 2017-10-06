Пауло Дибала: нелегко играть с Месси, потому что мы играем одинаково

Нападающий "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала заявил, что понимает причины, по которым не выходит на поле в составе национальной команды."Нелегко играть с Месси, потому что мы играем одинаково", - цитирует 20 minutes Дибалу.