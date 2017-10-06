Евгений Бушманов: тяжелый матч, набрали важные три очка

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу над Австрией в матче отборочного матча к чемпионату Европы-2019, передает корреспондент- Да, тяжелый матч. Ребята молодцы. Набрали важные три очка.- В общем-то да. Никто не выпадал, все играли и выполняли свои функции. В такую игру сложно входить. Поле тяжелое, соперник поддавливает, поэтому решили не делать замены. Ребятам бы потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к полю. Выпускать кого-то - тоже риск в такой ситуации.Впереди матч с Сербией. Тяжелая игра. Сейчас задача восстановиться. Матч через три дня, будем готовиться.- Хорошая команда. Мы и ожидали такой. При этом мы провели хороший матч, особенно первый тайм. Один забили, могли еще забить. Я доволен своей командой.- Меня не расстраивает. После Армении расстраивало. Могли забить больше, но важно то, что эти моменты у нас есть. Это хорошо. Будем забивать.