Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:06
Наставник австрийской молодежки: хочется отметить Мелкадзе - это хороший игрок и великий актер
Наставник австрийской молодежки: хочется отметить Мелкадзе - это хороший игрок и великий актер
16:58
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе (3)
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе (3)
14:59
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (6)
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (6)
14:06
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
12:35
Борис Игнатьев: нашим соперникам по товарищеским встречам не хватает тактической образованности (3)
Борис Игнатьев: нашим соперникам по товарищеским встречам не хватает тактической образованности (3)
10:50
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
06:45
Аргентина не смогла забить Перу (9)
Аргентина не смогла забить Перу (9)
Евгений Бушманов: тяжелый матч, набрали важные три очка
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу над Австрией в матче отборочного матча к чемпионату Европы-2019, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Да, тяжелый матч. Ребята молодцы. Набрали важные три очка.
- Сделали всего одну замену. Все игроки выполнили свои задания от и до?
- В общем-то да. Никто не выпадал, все играли и выполняли свои функции. В такую игру сложно входить. Поле тяжелое, соперник поддавливает, поэтому решили не делать замены. Ребятам бы потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к полю. Выпускать кого-то - тоже риск в такой ситуации.
Впереди матч с Сербией. Тяжелая игра. Сейчас задача восстановиться. Матч через три дня, будем готовиться.
- Какое впечатление от Австрии?
- Хорошая команда. Мы и ожидали такой. При этом мы провели хороший матч, особенно первый тайм. Один забили, могли еще забить. Я доволен своей командой.
- Реализация моментов по-прежнему расстраивает?
- Меня не расстраивает. После Армении расстраивало. Могли забить больше, но важно то, что эти моменты у нас есть. Это хорошо. Будем забивать.
- Да, тяжелый матч. Ребята молодцы. Набрали важные три очка.
- Сделали всего одну замену. Все игроки выполнили свои задания от и до?
- В общем-то да. Никто не выпадал, все играли и выполняли свои функции. В такую игру сложно входить. Поле тяжелое, соперник поддавливает, поэтому решили не делать замены. Ребятам бы потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к полю. Выпускать кого-то - тоже риск в такой ситуации.
Впереди матч с Сербией. Тяжелая игра. Сейчас задача восстановиться. Матч через три дня, будем готовиться.
- Какое впечатление от Австрии?
- Хорошая команда. Мы и ожидали такой. При этом мы провели хороший матч, особенно первый тайм. Один забили, могли еще забить. Я доволен своей командой.
- Реализация моментов по-прежнему расстраивает?
- Меня не расстраивает. После Армении расстраивало. Могли забить больше, но важно то, что эти моменты у нас есть. Это хорошо. Будем забивать.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.