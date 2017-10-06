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Луис Суарес в ноябре будет прооперирован

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес в ноябре перенесет операцию, сообщает Marca.

У форварда сборной Уругвая диагностирована синовиальная киста в коленном суставе. Он пропустит 2-3 недели.
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 18:58
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