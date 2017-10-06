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Александр Кокорин: празднование голов в стиле Тотти? Не хочу об этом рассказывать, это личное

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире телеканала "Россия 24" отказался комментировать свое празднование голов в стиле бывшего форварда "Ромы" Франческо Тотти.

– Вы стали праздновать голы в стиле Франческо Тотти.

– Простите, не хочу об этом рассказывать, это личное. Меня уже много кто об этом спрашивал.
Теги: Кокорин Зенит Тотти
Сегодня, 19:20
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№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
правильно, нечего лезть туда, куда не надо


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
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