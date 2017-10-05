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Роналдо не включил Криштиану Роналду в сборную звезд футбола

Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо составил свою версию символической сборной звезд мирового футбола.

Интересно, что в нее не попал форвард "Реала" Криштиану Роналду.

E a?, t? fraca a sele??o do Ronaldo?

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Теги: Роналдо Роналду
Сегодня, 19:29
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№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:11) #
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online

Без Несты??????????

Это не сборная, а кусок говна - без Несты и Роналду.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 20:07) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
ФКСМ_1922,
Цитата: ФКСМ_1922
Ну неудивительно... Лучше кого он здесь?


Ну лучше его самого...того, который себя рядом с Пеле поставил...)))
Регистрация: 8.08.2012
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:53) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
+ 1


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: Xedin86 Люберцы (Сегодня, 19:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тут скорее играет роль, что эта команда больше технарей, чем атлетов, поэтому он бы не очень вписался.


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Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:31) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну неудивительно... Лучше кого он здесь?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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