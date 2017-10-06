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Лионель Месси в 2020 году откроет в Нанкине тематический парк развлечений

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в 2020 году откроет в Нанкине тематический парк развлечений, посвященный самому себе, сообщает Goal.com.

Аргентинский форвард вложит в этот проект 170 миллионов евро, сообщил глава выставки Mediapro Дэвид Хирау.
Теги: Месси
Сегодня, 19:43
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