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Уэльс обыграл Грузию

Сборная Уэльса в гостях победила Грузию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0.

Чемпионат мира-2018

9 тур

Грузия - Уэльс 0:1

Гол: Лоуренс, 49

Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Наваловский, Кверквелия, Квеквескири (Джагури, 76), Канкава, Казаишвили, Меребашвили, Гвилия (Хочолава, 89), Квилитая

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Дэвис, Уильямс, Честер, Аллен, Кинг, Рэмси, Ледли (Эдвардс, 82), Лоуренс, Воукс (Робсон-Кану, 74)

Предупреждения: Лоуренс, 55
Теги: Сборная Уэльса Сборная Грузии
Сегодня, 21:30
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