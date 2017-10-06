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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Уэльс обыграл Грузию
Сборная Уэльса в гостях победила Грузию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0.
Чемпионат мира-2018
9 тур
Грузия - Уэльс 0:1
Гол: Лоуренс, 49
Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Наваловский, Кверквелия, Квеквескири (Джагури, 76), Канкава, Казаишвили, Меребашвили, Гвилия (Хочолава, 89), Квилитая
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Дэвис, Уильямс, Честер, Аллен, Кинг, Рэмси, Ледли (Эдвардс, 82), Лоуренс, Воукс (Робсон-Кану, 74)
Предупреждения: Лоуренс, 55
Чемпионат мира-2018
9 тур
Грузия - Уэльс 0:1
Гол: Лоуренс, 49
Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Наваловский, Кверквелия, Квеквескири (Джагури, 76), Канкава, Казаишвили, Меребашвили, Гвилия (Хочолава, 89), Квилитая
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Дэвис, Уильямс, Честер, Аллен, Кинг, Рэмси, Ледли (Эдвардс, 82), Лоуренс, Воукс (Робсон-Кану, 74)
Предупреждения: Лоуренс, 55
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