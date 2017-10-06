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Футболисты сборной России поздравили Васина с днём рождения

Футболисты сборной России поздравили защитника Виктора Васина с днём рождения.

Во время ужина национальной команды ему подарили торт.

Защитник ЦСКА, которому 6 октября исполнилось 29 лет, был вызван в сборную России на контрольные матчи с командами Южной Кореи и Ираном.

Теги: Васин Сборная России
Сегодня, 21:32
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