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Испания вышла на ЧМ-2018

Сборная Испании вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018.

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Группа G

Испания - Албания - 3:0

Голы: Родриго, 16 (1:0). Иско, 24 (2:0). Тиагу Алькантара, 27 (3:0).

Италия - Македония - 1:1

Голы: Кьеллини, 40 (1:0). Трайковски, 77 (1:1).

Лихтенштейн - Израиль - 0:1

Гол: Тиби, 21.
Теги: Сборная Испании Сборная Албании
Вчера, 23:56
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