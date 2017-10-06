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Исландия разгромила Турцию, Хорватия сыграла вничью с Финляндией

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Хорватии сыграла вничью с Финляндией – 1:1.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа I

Хорватия - Финляндия - 1:1

Голы: Манджукич, 57 (1:0). Сойри, 90

Турция - Исландия - 0:3

Голы: Гвюдмундссон, 32 (0:1). Бьяднасон, 39 (0:2). Арнарсон, 50 (0:3).

Косово - Украина - 0:2

Голы: Пакярада, 60 - в свои ворота (0:1). Ярмоленко, 87 (0:2).
Теги: Сборная Исландии Сборная Турции
Вчера, 23:57
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