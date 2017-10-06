Исландия разгромила Турцию, Хорватия сыграла вничью с Финляндией

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Хорватии сыграла вничью с Финляндией – 1:1.Чемпионат мираГрупповой турнирГруппа IМанджукич, 57 (1:0). Сойри, 90: Гвюдмундссон, 32 (0:1). Бьяднасон, 39 (0:2). Арнарсон, 50 (0:3).Пакярада, 60 - в свои ворота (0:1). Ярмоленко, 87 (0:2).