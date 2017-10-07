Аарон Рэмзи провёл 50-й матч за сборную Уэльса

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юбилейной стала встреча с Грузией, в которой валлийцы победили со счётом 1:0.
Llongyfarchiadau @aaronramsey ? #TogetherStronger #GEOWAL pic.twitter.com/WDR9FlJuK9— Wales (@FAWales) October 6, 2017
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