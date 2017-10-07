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Аарон Рэмзи провёл 50-й матч за сборную Уэльса

Полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи провёл 50-й матч за сборную Уэльса.

Юбилейной стала встреча с Грузией, в которой валлийцы победили со счётом 1:0.

Теги: Сборная Уэльса
Сегодня, 00:08
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