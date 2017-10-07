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Защитник "Бенфики" дисквалифицирован УЕФА на два матча

Защитник "Бенфики" Андре Алмейда дисквалифицирован УЕФА на два матча за грубую игру во встрече 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (0:5), сообщает официальный сайт организации.

На 62-й минуте Алмейда был удален с поля. Из-за дисквалификации он пропустит оба матча с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.
Теги: Бенфика
Сегодня, 00:43
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