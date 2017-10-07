Защитник "Бенфики" дисквалифицирован УЕФА на два матча

Защитник "Бенфики" Андре Алмейда дисквалифицирован УЕФА на два матча за грубую игру во встрече 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (0:5), сообщает официальный сайт организации.На 62-й минуте Алмейда был удален с поля. Из-за дисквалификации он пропустит оба матча с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.