Фернандо Гаго хотел продолжать играть с разорванными крестообразными связками (видео)

"I don't care. Let me play!"



- Fernando Gago, who tore his ACL and MCL playing for Argentina last night ???



[? @TyCSports] pic.twitter.com/tGbmkHZvrK — FourFourTweet (@FourFourTweet) October 6, 2017

Полузащитник сборной Аргентины Фернандо Гаго хотел продолжать играть в матче квалификационного раунда ЧМ-2018 с командой Перу, несмотря на разрыв передней крестообразной и боковой связки правого колена.31-летний футболист вышел на замену на 60-й минуте, но уже через 6 минут был вынужден покинуть поле из-за серьезной травмы."Мне все равно. Дайте мне выйти на поле", – сказал Гаго врачам.