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Фернандо Гаго хотел продолжать играть с разорванными крестообразными связками (видео)

Полузащитник сборной Аргентины Фернандо Гаго хотел продолжать играть в матче квалификационного раунда ЧМ-2018 с командой Перу, несмотря на разрыв передней крестообразной и боковой связки правого колена.

31-летний футболист вышел на замену на 60-й минуте, но уже через 6 минут был вынужден покинуть поле из-за серьезной травмы.

"Мне все равно. Дайте мне выйти на поле", – сказал Гаго врачам.

Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 02:23
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