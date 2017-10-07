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Хулен Лопетеги: албанцы оказали нам достойное сопротивление, как и ожидалось

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал победу над албанцами (3:0) и выход на ЧМ-2018.

"Это был довольно сложный отбор. В нашей группе была Италия, которая выбила нас на прошлом Евро. Сегодня албанцы оказали нам достойное сопротивление, как и ожидалось. Мне понравились только полчаса в исполнении нашей команды, а дальше мы утратили контроль. Наша главная заслуга - мы смогли сосредоточиться на спорте. Нужно всегда мыслить позитивно. Задача уже выполнена, но нам ещё предстоит отправиться в Израиль на последний матч. Завтра у команды выходной, а затем будем готовиться к последней игре", - цитирует Лопетеги Marca.
Теги: Лопетеги Сборная Испании Сборная Албании
Сегодня, 03:04
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