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Сборная США обыграла команду Панамы

Сборная США одержала убедительную победу в отборочном матче чемпионата мира.

Американская команда на своем поле разгромила команду Панамы со счетом 4:0.
Теги: Сборная США
Сегодня, 05:02
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