Шакира отреагировала на слухи о расставании с Жераром Пике (видео)

Una peque?a pausa en mi d?a para cantar una canci?n de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx — Shakira (@shakira) October 6, 2017

Известная певица Шакира отреагировала на слухи о расставании с игроком "Барселоны" Жераром Пике."Небольшая пауза в этот день, чтобы спеть песню о любви", - написала Шакира.Напомним, ранее ранее появилась информация, что пара не живет вместе с сентября. Позже агент Шакиры опроверг эти сообщения.