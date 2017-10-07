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Шакира отреагировала на слухи о расставании с Жераром Пике (видео)

Известная певица Шакира отреагировала на слухи о расставании с игроком "Барселоны" Жераром Пике.

"Небольшая пауза в этот день, чтобы спеть песню о любви", - написала Шакира.

Напомним, ранее ранее появилась информация, что пара не живет вместе с сентября. Позже агент Шакиры опроверг эти сообщения.

Теги: Пике
Сегодня, 05:36
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№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 05:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Душевно выводит, чертовка!
Регистрация: 12.02.2014
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