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Анатолий Бышовец: сборной России придется выдерживать темп корейцев

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящей игры сборной России с Южной Кореей.

- Вы работали с Южной Кореей и не понаслышке знаете их футбол. Чего ждать от этой команды?

- Когда я приехал в Южную Корею, то, конечно, задача была интегрировать эту сборную в современные европейские стандарты. И надо сказать, что многое тогда получилось. В данный момент я вижу, что они сохранили игровую дисциплину, и их физическая подготовка на очень высоком уровне.

Федерация нашего футбола приняла правильное решение, выбрав в соперники по контрольным матчам Южную Корею и Иран. На этих командах можно реально оценить уровень наших футболистов, особенно молодых, именно в международном качестве.

- В чем главная сила корейцев?

- Если говорить об игре, то слабину в первые минуты давать нельзя. Придется выдерживать их темп. Но если сильно просядем, то можем и пропустить. Их пресловутой выносливости на все 90 минут не хватит. Ну и пробовать за счет индивидуальных качеств того же Кокорина, Смолова и линии полузащиты, пробить их оборону.

Я ожидаю от предстоящей встречи большого количества голов. К тому же, статус матча никак не будет сковывать наших игроков. Поэтому жду открытого футбола. Этот матч будет хорошей проверкой для нашей обороны, - передает слова Бышовца "Советский спорт".
Теги: Бышовец Сборная России
Сегодня, 08:44
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