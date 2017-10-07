Сборная Испании: Россия, мы едем! (фото)

Капитан сборной Испании Серхио Рамос опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки команды во время празднования победы над Албанией и выхода испанцев на чемпионат мира-2018."Футбол. Единство. Приверженность команде. Россия, мы едем!" - написал Рамос.