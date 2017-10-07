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Сборная Испании: Россия, мы едем! (фото)

Капитан сборной Испании Серхио Рамос опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки команды во время празднования победы над Албанией и выхода испанцев на чемпионат мира-2018.

"Футбол. Единство. Приверженность команде. Россия, мы едем!" - написал Рамос.

Теги: Сборная Испании Рамос
Сегодня, 09:35
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