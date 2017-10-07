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Дмитрий Полоз может не сыграть против сборной Южной Кореи

Вчера вечером в преддверии контрольного матча с Южной Кореей нападающий сборной России Дмитрий Полоз почувствовал недомогание, передает официальный сайт РФС.

В настоящее время у форварда "Зенита" наблюдается повышенная температура, и врачи сборной проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия.

Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом. В РФС надеются, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе.
Теги: Полоз Сборная России
Сегодня, 10:22
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