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Александр Кержаков: сегодня жду открытой игры и много забитых мячей

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча между сборными России и Южной Кореи.

"Единственное, что знаю о нынешней сборной Кореи, - она уже вышла на чемпионат мира. Многое будет зависеть от того, каким составом приедет команда. Если сильнейшим, с футболистами, выступающими в Европе, у россиян могут возникнуть проблемы. Но на данный момент именно они - фавориты.

Корея не славится атакой? Но я бы и не сказал, что она славится обороной. Поэтому жду открытой игры и много забитых мячей", - цитирует Кержакова официальный сайт УЕФА.
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 10:38
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