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Александр Кержаков: "Зенит" по делу является базовым клубом для сборной

Экс-форвард сборной России и "Зенита" Александр Кержаков считает, что "Зенит" закономерно является базовым клубом для национальной команды.

Напомним, в сборную из стана сине-бело-голубых вызваны 7 футболистов.

"Это неудивительно. "Зенит" лидирует в чемпионате России, показывает хороший футбол в еврокубках. Практически все зенитовские "сборники", несмотря на ротацию, играют в основном составе.

В общем, "Зенит" по делу базовый клуб национальной команды", - цитирует Кержакова официальный сайт УЕФА.
Теги: Кержаков Зенит Сборная России
Сегодня, 10:48
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(6)
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:40) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
а это не помешает болелам Зенита болеть против сборной России, как это было в последнее время? Или они в очередной раз переобуются?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:18) #
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Аргентины?
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 12:13) #
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Не по делу ,а по величине ежегодно освояевомого бабла является базовым клубом.
Регистрация: 29.08.2017
№4 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 11:49) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 24.11.2008
№3 Написал: garford (Сегодня, 11:22) #
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  •  (5)

Ещё один болотный болтун объявился. Скупили весь Ростов за народное бабло и радуются.
Регистрация: 5.07.2016
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ: "ЗЕНИТ" ПО ДЕЛУ ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВЫМ КЛУБОМ ДЛЯ СБОРНОЙ...

....для сборной Аргентины!
Регистрация: 21.08.2012
№1 Написал: Fen (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это говорит скорее о том, что Зенит имеет финансовую возможность собрать хороших российских игроков и о желании Черчесова облегчить себе жизнь. Если б после сборной Зениту играть не с Арсеналом, а с условными ЦСКА / Локо / Краснодаром / Спартаком, Манчини приуныл бы.
Регистрация: 14.08.2015
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