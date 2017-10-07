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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кержаков, Кадыров и Роналдиньо сыграют за сборную ветеранов России
Сегодня в столице Грозном состоится товарищеская игра ветеранов сборных России и Италии.
За российскую команду сыграют Валерий Карпин, Роман Широков, Александр Филимонов, Андрей Канчельскис, Александр Кержаков, Валерий Кечинов, Рашид Рахимов, Дмитрий Ананко, Виктор Булатов, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Дмитрий Сенников, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Онопко, Игорь Ледяхов, Дмитрий Кузнецов, ветераны "Ахмата".
К ним присоединятся тренер, мастер спорта СССР, известный в прошлом советский футболист Марат Кабаев и представители руководства республики – и в частности, ее глава Рамзан Кадыров. Кроме того, по предварительным данным, России поможет приглашенный гость – Роналдиньо.
Великий бразилец, обладатель Золотого мяча прилетит в Грозный уже второй раз в 2017 году – он был там летом, на празднике, посвященном переименованию футбольного клуба. Также в составе делегации – Николай Валуев и Юрий Баскаков. Главным тренером команды России стал Валерий Газзаев.
За Италию сыграют знаменитые в прошлом футболисты этой сборной разных лет, передает "СЭ".
За российскую команду сыграют Валерий Карпин, Роман Широков, Александр Филимонов, Андрей Канчельскис, Александр Кержаков, Валерий Кечинов, Рашид Рахимов, Дмитрий Ананко, Виктор Булатов, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Дмитрий Сенников, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Онопко, Игорь Ледяхов, Дмитрий Кузнецов, ветераны "Ахмата".
К ним присоединятся тренер, мастер спорта СССР, известный в прошлом советский футболист Марат Кабаев и представители руководства республики – и в частности, ее глава Рамзан Кадыров. Кроме того, по предварительным данным, России поможет приглашенный гость – Роналдиньо.
Великий бразилец, обладатель Золотого мяча прилетит в Грозный уже второй раз в 2017 году – он был там летом, на празднике, посвященном переименованию футбольного клуба. Также в составе делегации – Николай Валуев и Юрий Баскаков. Главным тренером команды России стал Валерий Газзаев.
За Италию сыграют знаменитые в прошлом футболисты этой сборной разных лет, передает "СЭ".
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