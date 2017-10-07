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Кержаков, Кадыров и Роналдиньо сыграют за сборную ветеранов России

Сегодня в столице Грозном состоится товарищеская игра ветеранов сборных России и Италии.

За российскую команду сыграют Валерий Карпин, Роман Широков, Александр Филимонов, Андрей Канчельскис, Александр Кержаков, Валерий Кечинов, Рашид Рахимов, Дмитрий Ананко, Виктор Булатов, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Дмитрий Сенников, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Онопко, Игорь Ледяхов, Дмитрий Кузнецов, ветераны "Ахмата".

К ним присоединятся тренер, мастер спорта СССР, известный в прошлом советский футболист Марат Кабаев и представители руководства республики – и в частности, ее глава Рамзан Кадыров. Кроме того, по предварительным данным, России поможет приглашенный гость – Роналдиньо.

Великий бразилец, обладатель Золотого мяча прилетит в Грозный уже второй раз в 2017 году – он был там летом, на празднике, посвященном переименованию футбольного клуба. Также в составе делегации – Николай Валуев и Юрий Баскаков. Главным тренером команды России стал Валерий Газзаев.

За Италию сыграют знаменитые в прошлом футболисты этой сборной разных лет, передает "СЭ".
Сегодня, 10:59
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№5 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alex87
не знал что роналдиньо ветеран российского футбола! кто подскажет в каком году он играл в России?

В том же году, когда играл Кадыров. bowtie

Цитата: mifodya
Сегодня в столице Грозном состоится

Когда из Москвы столица переехала в Грозный? Собянин с Путиным в курсе?

А когда Москва была столицей Чечни?
Регистрация: 22.02.2013
№4 Написал: alex87 (Сегодня, 12:10) #
  • +2
  •  (2)

не знал что роналдиньо ветеран российского футбола! кто подскажет в каком году он играл в России?
Регистрация: 24.05.2012
№3 Написал: mifodya Москва (Сегодня, 12:08) #
  • -1
  •  (1)
online

Сегодня в столице Грозном состоится товарищеская игра ветеранов сборных России и Италии

Когда из Москвы столица переехала в Грозный? Собянин с Путиным в курсе?
Регистрация: 19.03.2007
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:47) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пир во время чумы


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
интересно, кто больше забьет: Роналдиньо, Кержаков, Кадыров?
Регистрация: 16.03.2009
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