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Александр Кержаков: чем быстрее кто-то побьет мой рекорд, тем лучше

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, что не против, если кто-то из нынешних футболистов побьет его рекорд по количеству голов в составе национальной команды.

34-летний Кержаков, завершивший карьеру минувшим летом имеет в своем активе 30 голов в составе сборной.

"Чем быстрее кто-то превзойдет мое достижение, тем лучше. Рано или поздно это все равно случится. Пусть рано, тогда это сделает кто-то из моих бывших товарищей по сборной - Федя Смолов, Саша Кокорин или Артем Дзюба", - цитирует Кержакова официальный сайт УЕФА.
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 11:16
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