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СМИ: "Динамо" уволило Юрия Калитвинцева

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев отправлен в отставку, передает "Матч ТВ".

Сообщается, что причиной такому решению стали неудачные результаты команды в текущем сезоне – 15-е место в турнирной таблице РФПЛ после 12 туров.

Кто займет место главного тренера бело-голубых, пока неизвестно.
Теги: Калитвинцев Динамо
Сегодня, 11:40
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6
(1)
№6 Написал: Lacan (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Уволить надо было уже после игр с Уралом и Уфой!
Регистрация: 27.09.2011
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Верное решение.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Одно дело в ФНЛ всех шапками закидывать и совсем другое когда есть равные и более сильные соперники - а давать результат надо.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
нужен авторитет опытный
Регистрация: 13.04.2016
№2 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 11:50) #
  • +1
  •  (1)

это фиаско братан
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 11:44) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и правильно... Пора обратно в пердив.....
Регистрация: 13.03.2012
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