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Источник: Роман Широков будет спортивным директором "Динамо"

Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и сборной России Роман Широков будет работать в московском "Динамо", информирует "Чемпионат".

Сообщается, что Широков назначен на должность спортивного директора бело-голубых. Напомним, по информации СМИ, сегодня был отправлен в отставку главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев.
Теги: Широков Динамо
Сегодня, 11:52
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(2)
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 12:43) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Накуй он нам нужен. Нашли Динамовца. Опять Бомжи опять своих подтягивают по старой дружбе- добить Динамо окончательно.
Регистрация: 19.10.2008
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Это руководство Динамо ругает предшественников за то , что они не пойми кого приглашали да еще и на большие зарплаты. А сами))) У Широкова разве есть подобный опыт работы? Или он имеет какое-то отношение к Динамо?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 12:02) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
крутые завязки у парня всё таки...
Регистрация: 13.04.2016
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