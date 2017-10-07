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Дмитрий Хохлов назначен и. о. главного тренера "Динамо"

Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" назначен Дмитрий Хохлов, утверждает "СЭ".

Сообщается, что сегодня у московской команды состоялось собрание, на котором игрокам объявили о данных перестановках.

Напомним, прежний наставник бело-голубых Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку.

Хохлов уже выполнял обязанности главного тренера команды в августе 2012 года. В этом сезоне 41-летний специалист возглавлял молодежную команду "Динамо".
Теги: Хохлов Динамо
Сегодня, 12:02
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№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 12:39) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Наконец-то.
Возвращаю фамильную аву обратно.
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Хохлов поможет. Удачи.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Выбор правильный, сказать нечего -- тут главное без панибратства и все будет пучком,ибо Юра в последнее время стал больше похож на миротворца ,чем на футбольного тренера ........ Берите пример с Амкара - туда в помощники Гаджию назад вернулся матершинник Вадик и дело пошло ....


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: RJM555 (Сегодня, 12:24) #
  • +2
  •  (6)

пыль в глаза болел и шило на мыло.....
Регистрация: 28.02.2010
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