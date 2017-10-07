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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хохлов назначен и. о. главного тренера "Динамо"
Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" назначен Дмитрий Хохлов, утверждает "СЭ".
Сообщается, что сегодня у московской команды состоялось собрание, на котором игрокам объявили о данных перестановках.
Напомним, прежний наставник бело-голубых Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку.
Хохлов уже выполнял обязанности главного тренера команды в августе 2012 года. В этом сезоне 41-летний специалист возглавлял молодежную команду "Динамо".
Сообщается, что сегодня у московской команды состоялось собрание, на котором игрокам объявили о данных перестановках.
Напомним, прежний наставник бело-голубых Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку.
Хохлов уже выполнял обязанности главного тренера команды в августе 2012 года. В этом сезоне 41-летний специалист возглавлял молодежную команду "Динамо".
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